Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


22 Haziran 2023 22:48
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?

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https://www.google.com.tr/amp/s/www.memurlar.net/haber/1068338/en-dusuk-memur-maasi-25-bin-300-lira-mi-olacak.html%3famp=1?espv=1

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