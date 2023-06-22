Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 23:05
Mobbing

Doktor yanı sekreter olarak her gün farkli birinden mobing yiyoruz başhekim yrd. Bir şey sorunca işine bak diye rest cekiyor. Hastanede herkes öylesine takılıyor müdür üc bes kisiye takmıs kafayı sadece onları kontrol ediyor , hastanede idaredeki işçilere duyulan saygı bize duyulmuyor. Tayin falan ne varsa almak istiyorum lanet ettim gerçekten şikayet etsem hangi birini edeceğim tek başıma. Eğitim , eş , becayiş nasıl yaparım lütfen söyleyin.

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