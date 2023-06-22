KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 23:08
Kocaeli hukuk mezununun tcmb veya sayıştayda şansı nedir?

Vakıfbank ziraat garanti şekerbank mülakatlarından elendim, kocaeli mezunu olmasam böyle olmazdı, bunlar bile böyle yapıyorsa tcmb sayıştayda hiç şansım yok değil mi?

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