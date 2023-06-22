Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 23:20
22000 maaş zammı 16500 e düştü
Maalesef Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra TL %25 değer kaybetti ve vaat edilen 22000 tl nin alım gücü 16500 tl ye indi, eğer gerçekten seçim için değilde memurun refahını düşünerek karar aldılarsa 22000 tl yi 27500 olarak güncellemeleri gerekir.

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