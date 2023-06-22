Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 23:23
Proje okulları atama kriteri!
Artık direkt Bakanlık atayacakmış. Bu kesin. Peki kriter nedir? Bilgisi olan var mı?

gorkemkocaman
Aday Memur
22 Haziran 2023 23:47

Kesin bilgi değil ama duyduğum kadarıyla ilçe milli eğitim okul müdürü ile birlikte karar verecekmiş. Hizmet puanı ile bir alakası yok. Yani farklı bir şey olmadı sadece sistem üzerinden başvuru aldılar. Müdür kimi derse o olacak veya yukarıdan sağlam torpilin olacak.


Parolesailes
Şef
22 Haziran 2023 23:57
Umarım hakkaniyetli olur
gorkemkocaman, 14 dk. önce

Kesin bilgi değil ama duyduğum kadarıyla ilçe milli eğitim okul müdürü ile birlikte karar verecekmiş. Hizmet puanı ile bir alakası yok. Yani farklı bir şey olmadı sadece sistem üzerinden başvuru aldılar. Müdür kimi derse o olacak veya yukarıdan sağlam torpilin olacak.


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
22 Haziran 2023 23:59

Kriter öğretmenin CV'si olmalı! Aldığı eğitimler, yüksek lisans, doktora... vs. önemli yoksa öğretmenin dünya görüşü değil! Tecrübeli, donanımlı öğretmenler rahatlıkla seçilebilir; lâkin işi referansa dökerek hareket edilirse bu okullarda eğitimin kalitesi azalmaya devam edecektir! Ben diyorum ki 20 yıllık öğretmenim ve bunun ilk 10 yılı özelde dershanelerde geçti. Yüksek lisans da yaptık alın bizi fen lisesine ama bunu önemseyen kim!? Öğrenciler yolda önüme geçtiler : Aman hocam sizi çok arıyoruz ne olur bu sene yine siz girin dersimize, şimdiki hocamız dersten başka her şeyi anlatıyor bize! " Öğrenci, kumaşın kalitesini anlar, bilir de yetkili mercilere bunu anlatabilmek önemli vesselâm!!

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