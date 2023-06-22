Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 23:32
Eş durumu

Haziranın ilk haftası eş durumu dilekçesi verip sonuçlanan oldu mu acaba

Çok Yazılan Konular

Derece kademe2023 (Açıktan) Atama Kurasışua izni (Yeni Yönetmelik ) Önemliizmir hemsireFethiye ye tayin istemeli miyimAcil cevap..ağız diş hastanesi klinikte görev tanimi disinda calistirilmaGörevde yükselme ve unvan değişikliğiTayin ( Ev kiraları , hastane teşvik ve nöbet )24 saat mesai boyunca temel ihtiyaçlarİşe başlama süreci

Sözlük

dünya ablalar günü 1 Yazın sıcağında grip/soğuk algınlığı olmak 1 insallah uzerine 6 naci görür 1 ghosting 3 makyavelizm 1 ataride nümerik analiz yapan üniversite öğrencisi 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 Mor Cepken Kades uygulaması 2 Araba da son ses müzik açıp gezen tipler 5

Son Haberler

Kurban PaylaşmaktırKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Türkiye'nin yüksek hızlı hedef uçağı 'SÜPER ŞİMŞEK' kanatlanmaya hazırHarvard'daki dahi Türk fizikçinin keşfi, bilimin 175 yıldır peşinde koştuğu gizemi çözdüTEİS'ten kızamık vakalarına karşı aşı uyarısı

Editörün Seçimi

Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri