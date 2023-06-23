Mahrum İlçeye VermişlerHiç Kreş Yok Yardım Lütfen?

Eşimin Burdur' a tayini çıktı.10 bin nüfuslu çok küçük bir ilçeye verdiler.Kızım 20 aylık kreş vs.hiçbir imkan yok.Bakıcı da durmuyor artık akranlarıyla zaman geçirmek istiyor.Kendim de öğretmenim temmuzda Burdur merkeze tercih versem eşimi de merkeze alırlar mı?Bu durumda ne yapılabilir lütfen yardımcı olur musunuz?

Eşimin Burdur' a tayini çıktı.10 bin nüfuslu çok küçük bir ilçeye verdiler.Kızım 20 aylık kreş vs.hiçbir imkan yok.Bakıcı da durmuyor artık akranlarıyla zaman geçirmek istiyor.Kendim de öğretmenim temmuzda Burdur merkeze tercih versem eşimi de merkeze alırlar mı?Bu durumda ne yapılabilir lütfen yardımcı olur musunuz?