Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 00:06
Mahrum İlçeye VermişlerHiç Kreş Yok Yardım Lütfen?
Eşimin Burdur' a tayini çıktı.10 bin nüfuslu çok küçük bir ilçeye verdiler.Kızım 20 aylık kreş vs.hiçbir imkan yok.Bakıcı da durmuyor artık akranlarıyla zaman geçirmek istiyor.Kendim de öğretmenim temmuzda Burdur merkeze tercih versem eşimi de merkeze alırlar mı?Bu durumda ne yapılabilir lütfen yardımcı olur musunuz?

Kerim-Fenasi
23 Haziran 2023 00:11
Aile sosyal politikaya bağlı kreş yoksa bile 1.5 yıl sabredip meb kreşe verirsiniz. Meb kreş kesin vardır. Burdur akdenize en yakın il ve oralar kadar da pahalı ve yoğun bir yer değil. Kıymetini bilin, hayırlı olsun....

Ogr.1
Memur
23 Haziran 2023 01:00

Allah başka dert vermesin. İlçeniz bayağı bir mahrummuş üzüldüm adınıza.

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