Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Haziran 2023 00:14
Eş Durumu ve İl Emri Acil Yardım Lütfen?
Eş durumu yapacağım.Eşim polis memuru mahrum bir ilçeye vermişler kızıma kreş yok.Eş durumu yaparken il genelini mi yoksa sadece eşimin ilçesini mi yazabiliyorum?Merkez için tercih yapsam bir yer gelmese merkeze il emri yapabiliyor muyum?Yoksa il emrini sadece eşimin çalıştığı ilçeye mi yapıyolar?

popcorn007
Daire Başkanı
23 Haziran 2023 00:32

eşiniz polis olduğu için sizi eşinizin olduğu ilçeye verirler.


Kuskusuz
Daire Başkanı
23 Haziran 2023 00:38

Tercihlerinizi il geneline yapabiliyorsunuz. Diyelim ki tercihiniz gelmedi ve il emri verildi, her ilin uygulaması farklı oluyor. Kimi iller direk eşin ilçesine veriyor kimi iller birkaç ilçe tercih ettiriyor kimi iller de kendi il MEM normunda tutuyor. Gideceğiniz ilin daha önceki izlediği yolları arayıp öğrenebilirsiniz.

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