Eş Durumu ve İl Emri Acil Yardım Lütfen?

Eş durumu yapacağım.Eşim polis memuru mahrum bir ilçeye vermişler kızıma kreş yok.Eş durumu yaparken il genelini mi yoksa sadece eşimin ilçesini mi yazabiliyorum?Merkez için tercih yapsam bir yer gelmese merkeze il emri yapabiliyor muyum?Yoksa il emrini sadece eşimin çalıştığı ilçeye mi yapıyolar?

Eş durumu yapacağım.Eşim polis memuru mahrum bir ilçeye vermişler kızıma kreş yok.Eş durumu yaparken il genelini mi yoksa sadece eşimin ilçesini mi yazabiliyorum?Merkez için tercih yapsam bir yer gelmese merkeze il emri yapabiliyor muyum?Yoksa il emrini sadece eşimin çalıştığı ilçeye mi yapıyolar?