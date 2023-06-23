Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 00:24
Ankaradan ağrıya ev taşıcaklar

Herkese merhaba; Ev taşıma işini bir kaç ev yaparsak daha hesaplıya gelicek özelden yazabilirsiniz

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstihdam listesi açıklayan iller2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(Temmuz Polis maaşı tahminim.Üniversiteyi hizmetten saydırmaMemurun durumu içler acısıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerMardin NusaybinZam

Sözlük

ataride nümerik analiz yapan üniversite öğrencisi 1 Bi molada yaşanan kaos 2 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 En sevdiğiniz hayvan 1 kişisel gelişim 2 kova burcu 2 ghosting 3 edin dzeko 2 Yazın sıcağında grip/soğuk algınlığı olmak 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

İşten çıkarma cezası alan TSE personeline hizmet tazminatı ödenir mi?23 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban PaylaşmaktırKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Türkiye'nin yüksek hızlı hedef uçağı 'SÜPER ŞİMŞEK' kanatlanmaya hazır

Editörün Seçimi

Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri