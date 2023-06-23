Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2023 00:49
Dolar neden yükseliyor

Faiz yükselmesine rağmen dolar neden yükseliyor?


2ven
Aday Memur
23 Haziran 2023 00:50

Dolar yükselmiyor, TL düşüyor. Dolar bütün dünyada olduğu yerde duruyor. Sadece dandik ülkelerin paraları değer kaybediyor.


mıcheal owen
Aday Memur
23 Haziran 2023 00:53

Normalde faiz düşünce bu kadar değer kaybı olurdu şimdi neden oldu ben dolar 22 civarına kadar gelir en kötü sabit kalır diyordum

2ven, 42 dk. önce

Dolar yükselmiyor, TL düşüyor. Dolar bütün dünyada olduğu yerde duruyor. Sadece dandik ülkelerin paraları değer kaybediyor.

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