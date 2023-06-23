Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 01:38
Yazıklar olsun...

Zammı vermeden geri almak bu olsa gerek...İnsanların sinirleriyle oynuyorlar resmen&#128545;&#128545;&#128545;

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstihdam listesi açıklayan iller2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(Temmuz Polis maaşı tahminim.Üniversiteyi hizmetten saydırmaMemurun durumu içler acısıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerMardin NusaybinŞanlıurfa

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 kova burcu 2 partnerinden sıkılmak 5 ataride nümerik analiz yapan üniversite öğrencisi 1 insallah uzerine 5 naci görür 1 Stalking 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1 Match olmak 2 Erkek adam altını beyler doldursun 1

Son Haberler

İşten çıkarma cezası alan TSE personeline hizmet tazminatı ödenir mi?23 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban PaylaşmaktırKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Türkiye'nin yüksek hızlı hedef uçağı 'SÜPER ŞİMŞEK' kanatlanmaya hazır

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir