Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2023 08:22
cezaevinde görev yapan sivil memurlara da

silah taşıma hakkı verilmelidir..

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