Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2023 08:24
Hala 22 bin tl nin hesabını yapanlar yapmayın, çünkü kalmadı o para, pul oldu.

22 bin tl den geriye sadece bir kağıt parçası kaldı, para olma niteliğinden çoktan çıktı. Bu ücreti revize etmeleri gerekmektedir. En kalıcı çözüm maaşları dolar ile alalım, nasıl olsa düştüğü de yok, düşeceğide


bulaşşıkk
Aday Memur
23 Haziran 2023 08:25

Asgari ücretin 2,5 katı vaadine değil de 22bin tl vaadine oy verenlere girsin.


kozmiktarihci
Şef
23 Haziran 2023 08:29

Ekonomi şahlandı uçuyor. Durmak yok yola devam !

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