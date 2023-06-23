Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 08:35
Eş Seçimi
Öncelikle herkese merhaba kolay gelsin İlk öncelik tabi ki İyi insan olması seni tamamlayabilmesi ama Polis için Ev hanımı olması mı Çalışması mı şefler ne düşünüyorsunuz tecrübeli abiler :)

Sadeceinsan65
Şef
23 Haziran 2023 08:45
salcalı makarnayı sec Ispanaklı borek sec Kremalı makarna da guzel oluyor diyorlar. :)) kafana gore takıl iste

Fenerbahce19.07
Memur
23 Haziran 2023 08:48
Kardesim hersey cocuk olana kadar guzel gidiyor. Ama cocuk olduktan sonra sıkıntı basliyor. Cocuga bakacak aile büyüğünüz var mi ? yasadigi yerde kres imkani var mi ? doguya gidecek misin ? esin hangi sartlarda calisacak 8/5 memur mu, öğretmen mi, 24 esasina calisan saglikci mi ? Esin ev hanimi olursa calisma sistemin degisir .ek gorev yazilir , dis gorev olur hic biri sana stres yasatmaz. Ama calisan bi es olursa ve cocuga siz bakiyorsaniz sinir stres yorgunluk. Kres yasi gelene kadar hep bi zorluk. 2-3 cocuk dusunuyorsan bunlar hep tekrarlanacak . Cift maas olmanin artilarini konusmaya gerek yok zaten.

Ahmet can10
Aday Memur
23 Haziran 2023 08:49
Teşekkürler
Fenerbahce19.07, 9 dk. önce
Kardesim hersey cocuk olana kadar guzel gidiyor. Ama cocuk olduktan sonra sıkıntı basliyor. Cocuga bakacak aile büyüğünüz var mi ? yasadigi yerde kres imkani var mi ? doguya gidecek misin ? esin hangi sartlarda calisacak 8/5 memur mu, öğretmen mi, 24 esasina calisan saglikci mi ? Esin ev hanimi olursa calisma sistemin degisir .ek gorev yazilir , dis gorev olur hic biri sana stres yasatmaz. Ama calisan bi es olursa ve cocuga siz bakiyorsaniz sinir stres yorgunluk. Kres yasi gelene kadar hep bi zorluk. 2-3 cocuk dusunuyorsan bunlar hep tekrarlanacak . Cift maas olmanin artilarini konusmaya gerek yok zaten.
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