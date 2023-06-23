Öncelikle herkese merhaba kolay gelsin İlk öncelik tabi ki İyi insan olması seni tamamlayabilmesi ama Polis için Ev hanımı olması mı Çalışması mı şefler ne düşünüyorsunuz tecrübeli abiler :)

Öncelikle herkese merhaba kolay gelsin İlk öncelik tabi ki İyi insan olması seni tamamlayabilmesi ama Polis için Ev hanımı olması mı Çalışması mı şefler ne düşünüyorsunuz tecrübeli abiler :)