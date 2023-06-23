Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Haziran 2023 08:39
Ön Lisans Mezunu oldum kadro dereceden anlayan biri yardımcı olabilir mi?

22.06.2023 Tarihinde web tasarım kodlama bölümünden mezun oldum.

Milli eğitim bakanlığında engelli kadrosundan hizmetliyim

Kadro derecem 10

Aylık derecem 10

Aylık kademesi 3

Şimdi belgeyi attı özlük bölümü maaş derecem 8 olmuş Kad. 2 yazıyor.

2 sorum olucak

1) Kadro derecem ön lisans mezunu olsam bile hizmetli kadrosunda bu netice de hiç düşmedi mi?

2)Önümüzde gys sınavı var 3 yukarı 3 aşağı dereceye başvubilecekler diyor 5 derecede ise 2000 civarı alıyor haliyle şansım düşük oluyor. Doğru mu anlıyorum bu tablodan

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