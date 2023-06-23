Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Haziran 2023 10:13
E-FATURA SİSTEME DÜŞMÜYOR

Arkadaşlar merhaba.Okuluma ait elektrik ve internet faturaları mys'deki e-fatura bölümüne düşmüyor.Firmalarla görüştüm, abonelik güncellemeleri vs. her şeyi yaptım işe yaramadı.Fatura üzerindeki vergi numarası da okula ait orada da sıkıntı yok.

Benzer sorun yaşayan veya çözümünü bilen var mı ?


denizyagmurr
Aday Memur
23 Haziran 2023 10:57

Hocam ilkokulda ya da ortaokulun mys sinde olabilir. Ikisine de bakın. Müdür mys sinden oluyor.

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