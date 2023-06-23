Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2023 10:33

üniversitede büro personeli mi infaz koruma mı
merhaba arkadaşlar sözleşmeli büro personeli mi infaz koruma mı maaş aynımı ikm ile getirileri nedir siz hangisini seçerdiniz

Bu ankete 25 dakikada, 0 kişi oy kullandı

merhaba arkadaşlar sözleşmeli büro personeli mi infaz koruma mı maaş aynımı ikm ile getirileri nedir siz hangisini seçerdiniz
Bu anketin sonuçları 30 Haziran 2023, 10:33 tarihinden sonra görüntülenecektir.

Çok Yazılan Konular

Temmuz memur zammı ile ilgiliİnfaz koruma memurları 9 günlük bayram tatili İlişik Kesme Yazısı Sizce Ne Zaman Gelir?2023 Yılı Havuz Tayinlericezaevinde görev yapan sivil memurlara daDeprem bölgesi 3 aylık geçici görevMühendislik mezunu ikm ilave 1 derece talebine redAdalet bakanlığı personelleri ge-çi-ne-mi-yor!Cezaevi 2.MüdürleriDeprem bölgesine tayin talebi h.k.

Sözlük

Güne arabesk bir şarkı bırak 3 şu an çalan şarkı 1 Stalking 1 twitterı çökerten türk 2 kadınlar ne ister adlı soru 4 kova burcu 2 ghosting 3 kişisel gelişim 2 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1 kimle yola çıkılmalı 1

Son Haberler

Çatışmada yaralanan asker 8 gün sonra şehit olduUzmanlar, MB'nin faiz artırım kararına ne dedi?MB Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle görüşecekEkonomik güven endeksi haziranda yüzde 2,5 azaldıBorsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir