Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2023 10:44
Memurların Doyumsuz Olması ( Bende Memurum ) ( Tatminsizlik ve Fedakarlık Arasında: Maaşların Yüksel

Hükümetimiz tarafından sunulan bir dizi özlük hakkı duyurulmasına rağmen, bu sürekli tatminsizlik durumunu gördükçe içim burkuluyor. Maaşlarımız neredeyse 1000 dolar seviyesine yükseltildi. Asgari ücretin iki katına çıkan maaşlarımıza rağmen, hala yetersiz olduğu şeklinde çığlıklar yükseliyor. Bu doyumsuzlukla hiçbir ilerleme sağlamak mümkün değildir. Hiç düşündünüz mü, siz 22.000 TL'ye geçinemiyorken asgari ücretli ne yapacak? En azından asgari ücretli kadar fedakarlık yapmaya çalışın. Tatminsiz olmayın. Tevekkül etme yetisini öğrenin. Her ayrıcalığı elde ettiğinizde padişahınıza isyan eden yeniçerilere dönüşmeyin. Şükretmeyi bilin.


UfukBOZOK
Şef
23 Haziran 2023 10:55
Hiçbir işe yaramayıp, hiçbir yerde tutunamayıp da amca-dayı bulup belediyeye veya bir kuruma gidemedik. Üniversite kazan, oku, bitir. formasyon vb ayrı çalış, KPSS ayrı çalış. 25 25 yaşına gel aşlenden harölıpa muhtaç ol. Oysa emeksiz sırf birilerinin bir şeyi diye 18 yaşında çalışmaya başlayan işçi kardeşim 7 8 senedir cebinde maaş. Memur olmuşsun, yetki vermişker, sorumluluk vermişker. Siyasi yalakanın birini başına mdüür vermişler. M3vzuat bilmez, seni darlar. Harcama yetkilisisindir sana zorla alım yaptırır, kendi gider yediğinin iötiğinin hesabını müfettil sana sorar! Sonra öğle vakti çay dökmüşsün diye 18 yşından beri para kazanan, serpilmiş temizlikçi atkadaştan azar yersin çay döktüğün için. Masan kirlidir, söylersen bir de kavga öıkar. Tatminsiz öiyiz? Hakkımızı versinler de tatmin kısmı bizim çapımıza kalsın bizahmet!

Hunzah
Aday Memur
23 Haziran 2023 10:56

yürü git len aktroll


cbedir
Aday Memur
23 Haziran 2023 10:57

Asgari ücretlinin alım gücünü asgari ücret alan düşünsün. Ben memur olarak kendi gelirimle alakalı durumlara bakarım. Doyumsuzluk dediğin şey paramızın pul olması nedeniyle ettiğimiz isyan.

Altında çalışan işçiden düşük maaş almak zoruna gitmiyor, ancak biz buna itiraz edince doyumsuz oluyoruz öyle mi?

Git başka yerde trollük yap.

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