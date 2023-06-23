Memurların Doyumsuz Olması ( Bende Memurum ) ( Tatminsizlik ve Fedakarlık Arasında: Maaşların Yüksel

Hiçbir işe yaramayıp, hiçbir yerde tutunamayıp da amca-dayı bulup belediyeye veya bir kuruma gidemedik. Üniversite kazan, oku, bitir. formasyon vb ayrı çalış, KPSS ayrı çalış. 25 25 yaşına gel aşlenden harölıpa muhtaç ol. Oysa emeksiz sırf birilerinin bir şeyi diye 18 yaşında çalışmaya başlayan işçi kardeşim 7 8 senedir cebinde maaş. Memur olmuşsun, yetki vermişker, sorumluluk vermişker. Siyasi yalakanın birini başına mdüür vermişler. M3vzuat bilmez, seni darlar. Harcama yetkilisisindir sana zorla alım yaptırır, kendi gider yediğinin iötiğinin hesabını müfettil sana sorar! Sonra öğle vakti çay dökmüşsün diye 18 yşından beri para kazanan, serpilmiş temizlikçi atkadaştan azar yersin çay döktüğün için. Masan kirlidir, söylersen bir de kavga öıkar. Tatminsiz öiyiz? Hakkımızı versinler de tatmin kısmı bizim çapımıza kalsın bizahmet!

Hiçbir işe yaramayıp, hiçbir yerde tutunamayıp da amca-dayı bulup belediyeye veya bir kuruma gidemedik. Üniversite kazan, oku, bitir. formasyon vb ayrı çalış, KPSS ayrı çalış. 25 25 yaşına gel aşlenden harölıpa muhtaç ol. Oysa emeksiz sırf birilerinin bir şeyi diye 18 yaşında çalışmaya başlayan işçi kardeşim 7 8 senedir cebinde maaş. Memur olmuşsun, yetki vermişker, sorumluluk vermişker. Siyasi yalakanın birini başına mdüür vermişler. M3vzuat bilmez, seni darlar. Harcama yetkilisisindir sana zorla alım yaptırır, kendi gider yediğinin iötiğinin hesabını müfettil sana sorar! Sonra öğle vakti çay dökmüşsün diye 18 yşından beri para kazanan, serpilmiş temizlikçi atkadaştan azar yersin çay döktüğün için. Masan kirlidir, söylersen bir de kavga öıkar. Tatminsiz öiyiz? Hakkımızı versinler de tatmin kısmı bizim çapımıza kalsın bizahmet!