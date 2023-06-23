Şarkta rapor

22 Eylül 2020 de 4 yıllık sark ilinde başlama yaptım. 41 gün ameliyat nedeniyle kurul raporum var . Seneye tayinciyim. Bu aldığım rapor ilişik kesmem de sıkıntı yapar mı yani sark hizmetinin yüzde yüzünü tamamlamam mi gerekiyor yoksa seneye haziran da falan kesebilir miyim

22 Eylül 2020 de 4 yıllık sark ilinde başlama yaptım. 41 gün ameliyat nedeniyle kurul raporum var . Seneye tayinciyim. Bu aldığım rapor ilişik kesmem de sıkıntı yapar mı yani sark hizmetinin yüzde yüzünü tamamlamam mi gerekiyor yoksa seneye haziran da falan kesebilir miyim