Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 10:59
Şarkta rapor
22 Eylül 2020 de 4 yıllık sark ilinde başlama yaptım. 41 gün ameliyat nedeniyle kurul raporum var . Seneye tayinciyim. Bu aldığım rapor ilişik kesmem de sıkıntı yapar mı yani sark hizmetinin yüzde yüzünü tamamlamam mi gerekiyor yoksa seneye haziran da falan kesebilir miyim

fng14
Memur
23 Haziran 2023 11:15

Devrem sarkta iken 1 takvim yılı içerisinde almış olduğun doktor raporlarının tek hekim heyet farketmeksizin 30 günü sarktan sayılır üstü sayılmaz

Bu sebeple almış olduğun 41 günlük raporun 11 günü sarktan sayılmaz ve 22 Eylül'ün üzerine eklenir eklenen bu süreler 15ekim i geçmediği sürece herhangi bi sıkıntı yok yazın ilişik kesme döneminde ilişik kesebilirsin


barıs43
Aday Memur
23 Haziran 2023 11:32
Çok sağol devrem tesekkur ederim
fng14, 2 saat önce

Devrem sarkta iken 1 takvim yılı içerisinde almış olduğun doktor raporlarının tek hekim heyet farketmeksizin 30 günü sarktan sayılır üstü sayılmaz

Bu sebeple almış olduğun 41 günlük raporun 11 günü sarktan sayılmaz ve 22 Eylül'ün üzerine eklenir eklenen bu süreler 15ekim i geçmediği sürece herhangi bi sıkıntı yok yazın ilişik kesme döneminde ilişik kesebilirsin

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