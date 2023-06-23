Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


23 Haziran 2023 11:41
Merkezi Atama Kadro/Derece

Merkezi atamadan atadım merkezi atamamdaki bölümde kardo derece kısmında 8 yazıyor fakat işe başladığımda 9/1 den başladım bu normal bir durum mu?

Çok Yazılan Konular

Şef mi daha üstün şube müdürü mü?Raporlu iken yer değişikliği yapılmış2023 Naklen atama kontenjanlarıMahalli idareler Zabıta komiserliği sınav için kaynak?Üni büro personeli Ekonomist kadrosu problemleriPamukkale Üniversitesi Büro personeli Asil kazananlar Var mı ?il özel idareİstifa sonrası dönüş (92. Madde)Belediyeye mühendis olarak geçiş ?

Sözlük

kişisel gelişim 1 editör olsa sevilmemek 4 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 Stalking 1 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 1 burçlara inanmayan insan 2 twitterı çökerten türk 2 güne bir tespit bırak 1 En sevdiğiniz hayvan 1 ataride nümerik analiz yapan üniversite öğrencisi 1

Son Haberler

LGS sonuçları açıklandıFırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatlarına zam zaruriKız arkadaşına çarpan sürücüyü bıçaklayan zanlı tutuklandıBakan Uraloğlu: Fahiş fiyatlı bilet satışlarına geçit vermeyeceğizYÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir