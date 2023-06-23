Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2023 11:52
Eskiden İKM olan Milletvekilimiz İsmail Akgül
Milletvekilimiz İsmail Akgül, CTE Genel Müdürünü ziyaret etmiş. Tüm CTE personelleri ile ilgili görüşmüşler. https://twitter.com/ismakgul14/status/1672162865543782400?t=JtTyo-p50k4115Nacg6O2g&s=19

semihkol
Aday Memur
23 Haziran 2023 11:55
Önümüzdeki süreçte İsmail Bey'i takip edip biraz soru ve talep yağmuruna tutmamız gerekebilir :)
Toplam 1 mesaj

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