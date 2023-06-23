Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Haziran 2023 11:59
Ek ders ödemesi yapılan il/ilçe var mı?
Ek ders ödemesi yapılan il/ilçe var mı acaba?

Pandoranın Kutusu
Şef
23 Haziran 2023 12:31

Ekdersler yapılmış ödemesi bayramdan sonra yapılacagını yazdı okul müdürümüz


Rafaello
Aday Memur
23 Haziran 2023 12:35
Hangi il hocam
Pandoranın Kutusu, 21 dk. önce

Ekdersler yapılmış ödemesi bayramdan sonra yapılacagını yazdı okul müdürümüz


1Muallimbey
Aday Memur
23 Haziran 2023 12:36
Yok mu ya biri cikmayacakmi memurlar.net ??? İşiniz gücünüz ders para hesabı diyen bı yoldan geçen ... Herkesi üye yapıyorsun ya kriter olmadan
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