Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


23 Haziran 2023 12:09
THİ Sınıfındaki Sosyologların Hak kayıpları

Merhabalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 9 yılık sosyolog olarak çalışmaktayım ve halen ek göstergem 0 kurum içinde benzer işler yaptığım Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Öğretmenlerden bir çok anlamda özlük hakları anlamında geride kalmakta ve bir çoğundan daha çok sorumluluk almaktayım ben ve benzer durumdaki meslektaşlarımın özlük haklarının düzeltilebilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığı hakkında bir konu başlığı oluşturup meslektaşlarımın bir araya gelmesini bekliyorum.

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