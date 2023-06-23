Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Haziran 2023 12:10
Benim gurbetçim işini bilir
Hükümetle gurbetçiler kazan kazan esasına dayalı bir çıkar ilişkisi kurmuş, gurbetçiler oy veriyor, hükümet de dövizlerine zam veriyor, ne güzel memleket yük bu ülkenin orta direğinin sırtında.

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Sözlük

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