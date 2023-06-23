Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Haziran 2023 12:35
maaş zammı tek başlık

Evet arkadaşlar bu başlığı okuyan yetkililer taleplerimizi bilsin diye açtım söylemek istediklerinizi yazın lütfen

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