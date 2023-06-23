Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Haziran 2023 12:46
Memurlar net her türlü zam haberini yapıyorsunda neden memur maaş zammı ve alım gücünü haber yapmıyo
Evet soruyoruz neden?

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Sözlük

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