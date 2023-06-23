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Editörler : gubaz"eskiyara"
Memurlar net her türlü zam haberini yapıyorsunda neden memur maaş zammı ve alım gücünü haber yapmıyo
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