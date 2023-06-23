Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Haziran 2023 12:52
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan taşerondan kadroya geçen işçilere yapılan geriye d
Milli eğitim bakanlığında çalışan ve taşeron işçi pozisyonundan kadroya geçen işçilere yatan çalışmadıkları aylar yerine sayılan geriye dönük ödemeleriniz yattı mı? Ne kadar yattı?

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