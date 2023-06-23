Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Haziran 2023 14:08
Ağır engelli tayini
Babam ağır engelli. Kadroya yeni düzenlemeyle geçtim. 15, ay sözleşmeliydim düzenlemeyle kadroya geçirdiler. Şimdi benim ağır engelli tayini için belirli süre beklemem gereiyor mu yoksa dilekçe veriyim mi ?

Çok Yazılan Konular

Derece kademeizmir hemsireşua izni (Yeni Yönetmelik ) ÖnemliFethiye ye tayin istemeli miyimTayin ( Ev kiraları , hastane teşvik ve nöbet )Acil cevap..ağız diş hastanesi klinikte görev tanimi disinda calistirilmaGörevde yükselme ve unvan değişikliği24 saat mesai boyunca temel ihtiyaçlarİşe başlama süreciEş tayini çözüm seri gelin !

Sözlük

Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 1 sevimli olmaya çalışmak 1 burçlara inanmayan insan 2 Yazın sıcağında grip/soğuk algınlığı olmak 1 partnerinden sıkılmak 5 En sevdiğiniz hayvan 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 tıksırmak 1 epikriz 1 Erkek adam altını beyler doldursun 1

Son Haberler

Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandıAziz Yıldırım'dan 'adaylık' açıklaması: Hiç kimse çıkmazsa ben adayım5 ilde ormanlara giriş yasaklandıBakan Tekin: LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacakİstanbul Valiliği yüzme alanları ve plajlarla ilgili alınan kararları açıkladı

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir