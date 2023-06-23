KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 14:17
2023 Adli Yargi Sinavi

Bu yıl hakimlik sınavnın ne zaman yapılacağı neden hala acıklanmadı?Resmi olmasa da yine açıklama yapılırdı her yıl bu zamanlarda,bu yılki alım tahminen ne kadar olur sizce?Ve de sınav tahmninen hangi tarihde olur?

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