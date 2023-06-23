Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Haziran 2023 14:27
Sağlık mazereti tayin komisyon toplanması
Arkadaşlar ulaştım bakanlığa bugün sonunda. Bana dediki temmuzun ortasında komisyon toplanacak dedi. +Şimdi soracağım soru şu engelli babam var ağır engelli diye geçiyor rapor. Ben 15 ay 3+1 çalıştım.15 ay sonunda yeni düzenlemeyle kadroya geçirdiler şimdi ben kadroya geçtiğine göre, ağır engelli babamı göstererek tayin isteyebilir miyim? Belirli süre beklemem gerekiyor mu ? Bilgisi olan var mı yardımcı olum lütfen.

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