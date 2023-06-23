Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 14:35
Lojman hakkında
Arkadaşlar lojman çıktığında ne kadar sürede gidip teslim almak gerekiyor, bu konuda bilgi verebilecek var mı

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