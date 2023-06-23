Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Haziran 2023 14:52
Karayollarında işçi olarak çalışan kardeşi gibi olmadı isteyen mühendis!?

Karayollarında işçi olarak çalışan kardeşi 25-26bin alırken, kendisi 15bin maaşla mühendis olarak çalışan kişi; Karayolları kurumunun yeni işçi alma ilanı üzerine mühendislikten işçiliğe terfi etmek için başvurdu.. Fakat kura ile işçi olma şansını kaybetti, İç And.'da bir kentimizde geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olay ülkenin gerçek yüzünü ortaya seriyor!!?

Gençlere Mesaj: Boşuna 4-5 yıl daha üniversite okuyacağım diye kendinizi yırtmayın, boşa masrafa girip gurbette vakit kaybetmeyin, bi 4-5 yıl daha okuyup maaşınızı düşürmeyin!!?

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Sözlük

Ruha iyi gelen müzikler 2 şu an çalan şarkı 2 editör olsa sevilmemek 3 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 Stalking 1 kişisel gelişim 1 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 1 burçlara inanmayan insan 2 Güne arabesk bir şarkı bırak 3 edin dzeko 2

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