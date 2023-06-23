Karayollarında işçi olarak çalışan kardeşi gibi olmadı isteyen mühendis!?

Karayollarında işçi olarak çalışan kardeşi 25-26bin alırken, kendisi 15bin maaşla mühendis olarak çalışan kişi; Karayolları kurumunun yeni işçi alma ilanı üzerine mühendislikten işçiliğe terfi etmek için başvurdu.. Fakat kura ile işçi olma şansını kaybetti, İç And.'da bir kentimizde geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olay ülkenin gerçek yüzünü ortaya seriyor!!?

Gençlere Mesaj: Boşuna 4-5 yıl daha üniversite okuyacağım diye kendinizi yırtmayın, boşa masrafa girip gurbette vakit kaybetmeyin, bi 4-5 yıl daha okuyup maaşınızı düşürmeyin!!?