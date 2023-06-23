Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Haziran 2023 15:13
Görevlendirme ile ilgili

Merhaba. Yıllık izindeyim. İki gün önce mesajla bana görevlendirme yazımın cıktıgını ve yarın ayrılış yapabilirsin diye mesaj geldi yıkıldım. Bi ande boyle bişeyler karsılasınca.


Tubidy01
Aday Memur
23 Haziran 2023 15:16

İstemediğim Bi hastane ve yogun. Kücük kızım var evim uzak. Gitmek istemiyorum. Bunun için ne yapabilirim.

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