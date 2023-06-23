Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2023 15:14
ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Personel Alımı

Merhaba arkadaşlar,

İlgili alıma başvuran var mıdır? Son başvuru tarihi üzerinden 1 ay geçti.

Ben grup 10 a başvurdum başka başvuran var mıdır? P3 puanım 85.

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