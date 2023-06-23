Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Haziran 2023 15:35
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Ankara Üni Rezaletler Silsilesi

Sağlık Bakanlığı ve onunla anlaşan Ankara Üniversitesi insanları mağdur etmiştir. Sınav ücreti olarak 500 tl gibi astronomik bir meblağın yanında Türkiye'de sadece 12 sınav ili belirleyerek de memurun sırtına çok büyük külfet yükleyerek (yol parası, barınma vs.) rezaletler silsilesini devam ettirmiştir. Hele benim gibi başka bir ilden gelip Ankara'nın resmen göbeğinde (sıhhıye) sınava giren insanlar (trafik, park sorunu, vb.) bezdirilmiştir. Yüzlerce ürünü ezbere bilmek zorundaymışız gibi Coğrafi işaretli ürün sormak gibi saçma sapan güncel sorularla bilgi ölçmeye kalkmış, alan sorularında "ne alaka" dediğimiz ilginç sorular sormuştur. Tüm bunlar yetmezmiş gibi üzerinden 1 aydan çok geçmesine rağmen sonuçlar açıklanmamış, itiraz sonuçları dahi ibraz edilmemiştir. Hangi soru iptal oldu, hangi alandan kaç soru iptal edildi muammadır. Sözün özü ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINIFTA KALMIŞTIR.


Bizikarsiyagecir
Şef
23 Haziran 2023 15:43

Bizden tam 15 gün sonra 4 Haziran 2023 tarihinde yapılan ve yüzbinlerce öğrencinin girmiş olduğu LGS açıklanmış ama ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV SONUÇLARINI HALA AÇIKLAyAMIŞTIR. !!!!

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