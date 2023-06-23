Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


23 Haziran 2023 15:36
Soruma Cevap Bulamıyorum Yardımcı Olabilir misiniz ?

Mevcut konumum, bir kamu kurumunda Teknisyen unvanıyla görev yapmaktadır. Eğitim geçmişimde, Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olarak nitelendirilmekteyim. Şu anki durumuma bağlı olarak, sınavsız bir şekilde Tekniker unvanına geçme olasılığı mevcut mudur?

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