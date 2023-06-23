Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


23 Haziran 2023 15:46
Yüksek lisans atılma

Merhaba arkadaşlar 07.10. 2020 de yüksek lisansa başladım pandemi döneminde bir dönem uzatma dilekçesi verdim, o sırada atandım, deprem vb. derken tezimde ilerleyemedim. Şuan sistemde okuduğu dönem sayısı kısmında 5 görünüyor. Tezimi savunmak için gelecek dönem yani Ocak ayının sonuna kadar sürem var mı yoksa Eylülde yeni dönemin başlaması ile ilişiğim kesilir mi? Enstitü önce Eylüle kadar vermeniz gerekir dedi sonrasında bir döneminiz daha var dedi kafam karıştı bilgisi olan var mı?

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