Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


23 Haziran 2023 15:48
Yhs kamu işçi olması

Merhabalar ben meb okulllarda engelli yhsliyimde ben bu yada baska kurumq kamu isci 9larak m7racat edebilirmiyim yada istifa edip basvurabilirmiyim acaba.

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