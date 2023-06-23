Yhs kamu işçi olması

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : nayzen
Çok Yazılan Konular
Teknikerlik vs programcı Yüksek lisans okuyorumGİH Maaşları ne kadar olacakYHS personelin haklarıDevletimizin YHS personelini işçi maaşı karşısında ezdirmeyeceğini düşünüyorumYHS nin Kaldırılması Gereklidir.Emeklilikte 25 yıl hesabı Kredi notum düşük hangi banka bana kredi verebilir??Memur kira yardımı alacak mı?150.000 tl faizsiz evlilik kredisi alıp evlenmeyi düşünen var mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir