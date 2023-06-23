Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2023 16:05
150 Bin Evlilik Kredisi Hk.

Merhaba Arkadaşlar ; Seçim vaadi olan evlilik kredisine başvururken kredi notuna bakılıyor mu , kredi notum 1250 bana çıkar mı sizce ? şuan kredi ödemem var 2 tane ve kredi kartım yok. Bazı arkadaşlar e devletten başvuru olur devlet direk verdiği için kredi notu önemli değil diyorlar. Bilgilerinizi rica ederim.


ahmetcanyildirim93
Aday Memur
23 Haziran 2023 16:06

kredi notuna bakarlar bence yine


Portal34
Memur
23 Haziran 2023 16:08

O zaman çoğu kişi alamaz,zaten herkes borç içinde kartlarla geçiniyor :/


Aksak bey
Şube Müdürü
23 Haziran 2023 16:21

Kgf destek verirse bakmazlar. Fakat destek vermezse puana bakarlar. 1200 istiyor ziraat puanı

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