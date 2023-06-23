Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2023 16:09
Forumda uzak durulması gereken kişiler

1- "aldığım bilgiye göre/edindiğim kulis bilgisine göre/sağlam bir duyum aldım, deniyor ki/duyduğuma göre şöyle olacakmış..." şeklinde konuşan ama aslında tamamen sallayan arkadaşlar..

ben şöyle "düşünüyorum" deseler olmuyor nedense

(şu an hiç kimsenin hiçbir şey bildiği yok)

2- ultra saçma tahminler yürütüp bunu sürekli tekrarlayanlar

3- küfürlü günahlı yazan serseriler

bu 3 grupla çok muhatap olmamak lazım

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