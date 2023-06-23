Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2023 16:18
Yıllık izin.
Arkadaslar bi kurumda sozlesmeli calisirken yıllık izinlerini kullanmadan istifa edip baska bir kurumda sozlesmeli calismaya basladigimizda onceki kurimdaki yıllık izinlerimizi yeni kurumda kullanabilirmiyiz bilgisi olan varmi veya başına gelen?

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