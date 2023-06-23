Arkadaşlar bakar mısınız?

Kendi okulumuzda aynı branştan 3 kişiyiz kimse norm fazlası değil ancak hepimiz maaş karşılığını ancak dolduruyoruz. Bu durumda birimizi ihtiyaç olan yere görevlendirecekler gönüllü olmazsa kim neye göre gider?

Kendi okulumuzda aynı branştan 3 kişiyiz kimse norm fazlası değil ancak hepimiz maaş karşılığını ancak dolduruyoruz. Bu durumda birimizi ihtiyaç olan yere görevlendirecekler gönüllü olmazsa kim neye göre gider?