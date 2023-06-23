Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Haziran 2023 16:46
Arkadaşlar bakar mısınız?
Kendi okulumuzda aynı branştan 3 kişiyiz kimse norm fazlası değil ancak hepimiz maaş karşılığını ancak dolduruyoruz. Bu durumda birimizi ihtiyaç olan yere görevlendirecekler gönüllü olmazsa kim neye göre gider?

yahya4155
Aday Memur
23 Haziran 2023 16:52
Gönüllü olursa gönüllü olan gider hocam diğer türlü en fazla zorunlu ek ders olarak 6 saat daha ders tamamlama verirler tam zamanlı zorunlu görevlendirme yapılmaz

Parolesailes
Şef
23 Haziran 2023 16:53
İlçe Milli Eğitim kafasına göre birini resen tamamen görevlendirme yapamaz mı
yahya4155, 1 saat önce
Gönüllü olursa gönüllü olan gider hocam diğer türlü en fazla zorunlu ek ders olarak 6 saat daha ders tamamlama verirler tam zamanlı zorunlu görevlendirme yapılmaz

Rafaello
Aday Memur
23 Haziran 2023 17:25
Okula son gelen ya da kıdemi en düşük olan gider.

yahya4155
Aday Memur
23 Haziran 2023 17:42
Norm fazlası olmadığınız sürece istemezseniz eğer gitmezsiniz hocam sadece ilçe MEM ek olarak 6 saat daha ders tamamlama verebilir başka okuldan.
Parolesailes, 1 saat önce
İlçe Milli Eğitim kafasına göre birini resen tamamen görevlendirme yapamaz mı
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