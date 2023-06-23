KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Haziran 2023 17:13
Arkadaşlar siz olsanız ne yapardınız? Kpss 2024...

Arkadaşlar 2022 de p3 ten 72 aldim ama çalışmadan girdim.

2024 sınavında 96 falan almam gerekiyor kendi bolumum gida mühendisliği ataması olmadığı için DHMI için çabalıyorum

Çok eksiğim olduğu için işe de girmedim fakat 96 alamazsam hüsran olacak siz olsaydınız ise girip mi ders çalışırdiniz?

P3 te 72 96 ya çıkarılabilir mi

Okuyanlara teşekkürler

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