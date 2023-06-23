Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2023 17:16
Sözleşmeli personel unvan değişikliği

Destek personeli olarak çalışırken İKM kazanırsam geçiş yapabilir miyim? Bu konuda net bir bilgisi olan var mı acaba ?

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