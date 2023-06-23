Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2023 18:09
Öğretmenin parasidami 22 bine tamalanacajlk

Acaba


cetek
23 Haziran 2023 18:10

parası da mı


ferdaogretmen
Memur
23 Haziran 2023 18:11

Maas yazınca siliyorlar


Rafaello
Aday Memur
23 Haziran 2023 18:17
Öğretmen maaşı 25000 civarı olur

Thalesemre
Daire Başkanı
23 Haziran 2023 18:21

En düşük öğretmen maaşı 23 bin civarı olur. Kısaca en düşük maaşlı memurdan bin lira fazla :) =


CivilCivil25
Şef
23 Haziran 2023 18:21
22250 olur

skarner
Aday Memur
23 Haziran 2023 19:07

benim tahminime göre yeni başlayan öğretmen 23.750 tl


muskarian
Şef
23 Haziran 2023 19:18
En düşük maaş 22 bin olacak derken evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu olarak hesap ediliyorsa eğer 24-25 civarı olur değilse 22 olur en düşük öğretmen maaşı

payitaht26
Şube Müdürü
23 Haziran 2023 19:31

Sesli güldüm : )))))

cetek, 2 saat önce

parası da mı

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