Öğretmenin parasidami 22 bine tamalanacajlk

En düşük maaş 22 bin olacak derken evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu olarak hesap ediliyorsa eğer 24-25 civarı olur değilse 22 olur en düşük öğretmen maaşı

En düşük maaş 22 bin olacak derken evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu olarak hesap ediliyorsa eğer 24-25 civarı olur değilse 22 olur en düşük öğretmen maaşı