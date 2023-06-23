Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 18:11
Yine bayram yine tatil ama kime tatil?
Bayramda ve resmi tatillerde üzün kullanamayan bizler kullanamadığımız bu günleri yıllık izinlerimize ekletip de biraz daha insanca yaşamayı hak etmiyor muyuz? İlk 10 yıl yılda 20 gün ve onu da tek parça kullanamıyoruz.. Mesleğin yorucu ve stresli oluşu çalışma şeklinin düzensiz yarınının belirsiz oluşu ek görevler vs derken çalışan polis memurları adına hep olumsuzluklar söz konusu iken aldığımız ücretin çalışmaya göre karşılığı yok iken en azınsan dinlenme ihtiyacımızı gidermek adına bu istek çok mu? Resmi tatiller toplamı 2023 de diyelim ki 15 gün.. Eğer ki personel o günlerde istirahat kullanmadıysa ( idari büro vs gibi) bunu aynı yıl içinde kış sonbahar bahar başı gibi parça parça kullanmak adına yıllık izinlere eklenmesini talep edemez miyiz? Ne o günler için iki katı ücret alıyoruz, ne de başka Bi avantajı var.. Elbet birileri çalışacak ama biz herkes tatildeyken de çalışıyoruz herkes çalışırken de çalışıyoruz.. Ne yapmalı nasıl yapmalı fikri olan var mı?

majör44
Aday Memur
23 Haziran 2023 18:24
Rabbim bizlere yardım etsin, bu çıkmaz tarif edilemez, kimse de anlamıyor, Allah güzel günleri bize de nasip etsin inşallah
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