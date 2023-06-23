KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


23 Haziran 2023 19:21
Yardıma ihtiyacım var
Pmyo da 1 yılım bitti ama sağlık raporum hala tamamlandı. Kalp ameliyatı oldum doktor a dilimi yazmıştı saglik daire raporumu tekrardan göndermiş ve sanki b dilimi yazılması gerekiyor gibi yazmışlar. B dilimindeki tanım bana uymuyor ameliyatının tanımına uyan bir madde de yok. Böyle olduğu durumlarda en yakın madde yazıılıyormuş . Bu konu ile alakalı detaylı bilgisi olan yazabilir veya böyle konularla ilgilenen avukatlar varmış onların numarasını bilen, bana yardımcı olabilecek var mı?

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