Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2023 19:26
Geçici Görevlendirme
Arkadaşlar kadrolu bir personeli istemediği bir yere geçici görevlendirme ile gönderebilirler mi yoksa personel onayı gerekiyor mu?

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