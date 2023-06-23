Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Haziran 2023 20:25
Nakliyeci uyarı
Ankara öz güven ve öz saran nakliyattan uzak durun geçen yıllar bir çok arkadaşımızı mağdur etmişti sahtekar firmalar dikkat edelim arkadaşlar

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