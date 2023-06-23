Acil yardım

Merhaba Arkadaşlar

Emniyet psikologları ile görüşmem sonucu silahım alındı. Depresif rahatsızlıklardan dolayı. Antidepresan kullanıyorum. Polis merkezinde grupta çalışıyorum. Ruh sağlığına sevk edildim durum bildirir rapor için ancak henüz gelmedi.

1) Dilim bildirir rapor ne zaman gelir?

2) Bu süreçte operasyon (terör) ücretinin tümüyle kesileceği söylendi. Bu işlem doğru mu? İlden ile değişiyor mu? Bununla ilgili bi itiraz yeri mevcut mu? Sonuçta ek görev yazılmıyor ama grupta çalışıyorum.

3) Nezarethane görevlisi olarak çalıştırılabilir miyim? Yoksa Müracaat memuru olarak mı çalışırım? Nezarethaneye silahsız girildiği için çalışman da sakınca yok dendi. Ancak nezarethanede her türlü adamla muhatap olacağın için bana göre en aktif yer nezarethane. Bu konuda verilmiş bi karar veya görüş bulamadım. Yoruma açık bi konu gibi.

Kesin ve net bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim. Teşekkürler şimdiden